Кабмин повысит прогноз роста ВВП в 2020 году до 3,7%

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предусматривает рост ВВП до 3,7% в 2020 году по консервативному сценарию. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга.

"По первому сценарию, консервативному, Министерство экономики повторило прогноз Всемирного банка - 3,7% роста ВВП в 2020 году", - сказал Гончарук.

Оптимистичный сценарий предусматривает рост экономики в 2020 году до 4,8% ВВП.

"Если в Украине будет вестись реальная борьба с коррупцией, экономика может вырасти на 4,8% в следующем году. Это тоже реалистичный прогноз", - сказал Гончарук.

Ранее сообщалось, что консервативная оценка МЭРТ предусматривает рост ВВП в 2020 году на 3,7%, оптимистичная - 4,8%.

Рост ВВП Украины в апреле-июне 2019 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже - 2,5%.

Нацбанк в середине июля улучшил макропрогноз на 2019-2021 гг.: оценка реального роста экономики в текущем году повышена с 2,5% до 3%, в следующем - с 2,9% до 3,2%.

В то же время ряд экспертов повысили прогнозы роста украинской экономики на текущий год более существенно: Международное рейтинговое агентство Fitch - до 3,4%, Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) - до 3,5%, а JP Morgan - до 4,3%.

По материалам: Интерфакс-Украина