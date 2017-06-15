Кабмин предлагает всеобщее декларирование в 2019-2020 гг.

Введение единого счета для уплаты налогов и сборов и подачи единой отчетности по единому социальному взносу (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц включены в приоритетные задания налоговой политики на 2018 год, которое правительство утвердило 14 июня в рамках проекта Бюджетной резолюции на 2018-2020 годы.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" документам, приоритетами на следующий год определены также организация деятельности Службы финансовых расследований (СФР) и имплементация в налоговое законодательство обязательного минимального стандарта плана действий BEPS.

Среди других первоочередных задач правительства в налоговой политике в 2018 году –постепенное приближение ставок акцизного налога на табачные изделия к уровню, предусмотренного директивой с ЕС.

На 2019-2020 год Кабмин ставит приоритетом введение общего декларирования доходов и расходов физических лиц и налогового контроля с использованием непрямых методов по соответствию доходов и расходов и дальнейшее снижение налогов на заработную плату.