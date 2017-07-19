Кабмин предложил повысить акцизы на сигареты и алкоголь

Правительство одобрило законопроект, который предусматривает повышение акцизов на сигареты, пиво, крепленые вина и спирт.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на текст документа.

Предлагается повысить акцизы на пиво - с 2,78 гривны/литр до 3,09 гривны/литр, на вина крепленые и вермуты с 8,02 до 8,92, игристые - с 11,65 до 12,95 гривны/литр, сидр, пери и другие напитки брожения - со 129,96 до 141,18 гривны из расчета на 1 литр чистого спирта, сидр и пери без добавления спирта - с 1,06 до 1,18 гривны/литр напитка.

Также предлагается повысить акциз на этиловый спирт со 126,96 до 141,18 гривны из расчета за 1 литр чистого спирта; продукты с содержанием этилового спирта 8,5% и более - со 169,27 до 188,23 гривны за 1 литр чистого спирта.

Акциз на виноградные вина сохраняется без изменений (0,01 гривны).

Специфическая ставка для сигарет, с фильтром и без, будет повышена с 445,56 гривны до 495,46 гривны за 1 000 штук, адвалорная ставка сохраняется на уровне 12%.

Минимальное акцизное налоговое обязательство с уплаты акцизного налога с табачных изделий для сигарет с фильтром и без будет повышено с 596,05 до 662,81 гривны с 1 тыс. штук.

Для табачного сырья и отходов, заменителей табака, гомогенизированного табака, табачных экстрактов и эссенций акциз планируется повысить с 559,78 до 622,48 гривны/кг, как и для сигар и сигарилл.

Напомним, последний раз акцизы на сигареты и алкоголь повышались с 1 января этого года.