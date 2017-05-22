Кабмин привязал выплаты бюджетникам к прожиточному минимуму

Размер окладов, доплат, вознаграждений и других выплат работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы, органов исполнительной власти и других органов будет устанавливаться в соотношении к прожиточному минимуму, а не минимальной зарплате, как было раньше.

"Правительство привело в соответствие с Законом Украины от 6 декабря 2016 г. No 1774-VIII акты Кабинета министров, которыми регулируются вопросы установления окладов, доплат, вознаграждений и других выплат работников учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы, органов исполнительной власти и других органов", - пояснили необходимость принятия акта в Секретариате Кабинета министров.

Так, размер указанных выплат будет устанавливаться в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленном на 1 января календарного года (1600 грн). До 1 января 2017 года соответствующие расчеты проводились в соотношении к минимальной заработной плате.

Напомним, что в связи с изменениями законодательства с 1 января 2017 г. минимальная заработная плата больше не применяется как расчетная величина для определения должностных окладов и заработной платы работников и других выплат.