Кабмин проведет заседание по случаю 100-летия украинского правительства

Кабинет министров Украины проведет во вторник, 18 июля, заседание по случаю 100-летия правительства Украины.

Согласно информации на сайте правительства, начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

Как известно, 28 июня (по григорианскому календарю) 1917 года был создан Генеральный секретариат - исполнительный орган Украинской Центральной Рады.

Вход по паспортам и редакционным удостоверениям.

Место проведения: Клуб Кабинета Министров Украины, ул. Институтская, 7.

Аккредитация СМИ осуществляется до 20:00 17 июля по тел .: 256-62-48 и e- mail: zmikmu@gmail.com



