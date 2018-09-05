Кабмин распорядился продать "Центрэнерго" в конце ноября

Кабинет министров назначил конкурс по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на конец ноября.

Об этом сообщил и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров в фейсбуке.

"Кабмин утвердил график подготовки к приватизации и проведения конкурса по продаже пакета акций "Центрэнерго". Согласно графику, конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится в конце ноября, государство сможет получить средства от продажи еще в декабре 2018 года", - написал он.

Фонду необходимо подготовить рекомендации по изменению стартовой цены и условий продажи пакета акций. Потом их должны утвердить конкурсная комиссия и Кабинет министров, а в середине октября будет объявлено о проведении конкурса и приеме заявок от потенциальных покупателей

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Киевская область), Змиевская (Киевская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины. На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива. Государству принадлежат 78,289% компании.

Станции "Центрэнерго" - это последние ТЭС, которые еще находятся в госсобственности.

Компания будет первым объектом из списка "большой приватизации" на 2018 год.

