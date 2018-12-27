Кабмин расширил перечень товаров, запрещенных к ввозу из России

Кабинет министров внес изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину из России. Соответствующее постановление утвердили на заседании правительства 27 декабря, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Список пополнился такими товарами:

- крахмал кукурузный;

- глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20% мас.% фруктозы в сухом состоянии;

- глюкоз и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20% мас.%, но менее 50 мас.% фруктозы, кроме инвертного сахара;

- мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Ранее Кабмин продлил ограничения на импорт продукции из России до 31 декабря 2019 года. В списке запрещенных - ряд продуктов питания, косметических средств, некоторая продукция химической промышленности для сельского хозяйства, железнодорожное оборудование.