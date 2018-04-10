Кабмин разрабатывает "формулу справедливой цены на газ"

Кабинет Министров разрабатывает формулу цены на газ внутри страны для предотвращения необъективного ее повышения.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства. Увеличение добычи газа в Украине позволит устанавливать цены на газ без привязки к импортным паритетам.

"В этом отопительном сезоне цены не повышались... Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны. Я подчеркиваю, что необходимо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан", - сказал он.

При этом в сообщении отмечается, что одним из приоритетов работы правительства является увеличение добычи газа в Украине, что позволит отказаться от импорта и устанавливать цены на газ без привязки к импортным паритетам.

Напомним, неделю назад Кабмин принял решение, что цены на газ для населения до 1 июня повышаться не будут. МВФ этот шаг раскритиковал.