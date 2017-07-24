Кабмин разработал дорожную карту перехода к накопительной пенсионной системе

Кабинет министров разработал дорожную карту, которая позволит перейти к накопительной пенсионной системе.

Об этом в эфире 5 канала заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНИАН.

По его словам, переход будет возможным после принятия реформы солидарной системы. Гройсман уверяет, что эта реформа позволит сформировать бездефицитный бюджет за счет детализации экономики.

"У нас 4,5 млн украинцев вообще ничего не платят в Пенсионный фонд, но приходят за пенсией. А 12 млн пенсионеров платили взносы за себя и за тех, кто сегодня не платит. Все должны платить", - сказал премьер.

По материалам УНИАН