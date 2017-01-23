Кабмин решил изменить модель развития экономики.

В 2017 году правительство меняет модель экономического развития Украины и закладывает в ее основу рост экспорта и инвестиционного спроса.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития Степан Кубив во время правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала", передает УНИАН.

"Сейчас мы обсуждаем проект инновационного развития промышленности Украины до 2025 года", - уточнил Кубив.

Ключевыми приоритетами такого развития должны стать рост производительности труда в переработке, увеличение доли промышленных товаров в структуре экспорта, уменьшение энергоемкости производства, а также выход на новые рынки, в том числе в страны Азии и Африки.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил 3,8 млрд долларов, что почти в два раза превысило показатель 2015- го. Это стало возможным благодаря многим факторам, прежде всего, работе правительства по дерегуляции и сокращению контактов представителей бизнеса с чиновниками.

Напомним, в 2016 году экономика Украины выросла больше, чем прогнозировали.