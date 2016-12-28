Кабмин решил остановить ОПЗ и отдать его в аренду

31 декабря производственные мощности "Одесского припортового завода" будут остановлены, а само предприятие примет меры для передачи целостного имущественного комплекса в аренду.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина "О согласовании реструктуризации долга "ОПЗ" перед "НАК "Нафтогаз Украины", которое есть в распоряжении "Наших грошей".

Это распоряжение было принято на заседании правительства 28 декабря.

При этом представляя документ на заседании правительства, председатель Фонда госимущества Игорь Билоус ничего не сказал о планах остановить завод или передать его в аренду.

"Сейчас ОПЗ вместе с Фондом и министерствами рассматривают и работают над вариантами оптимизации работы, что приведет в будущем к погашению долга перед "Нафтогазом", - сообщил глава Фонда.

Сам проект предусматривает реструктуризацию долга "ОПЗ" перед "Нафтогазом" за поставки газа, начиная с 1 апреля 2017 года равными частями сроком на два года и без начисления процентов.

В пояснительной записке сообщается о письме "Нафтогаза" от 14 декабря, в котором указан долг "ОПЗ" в размере 1,5 млрд гривен. Согласно сентябрьскому постановлению правительства, "Нафтогаз" был определен поставщиком газа для "ОПЗ".

В соответствии с решениями, которые были приняты 23 декабря на совещании у первого вице-премьера Степана Кубива, для недопущения роста долга завода Фонд госимущества разработал проект вышеуказанного распоряжения Кабмина.

После этого в пояснительной записке к проекту распоряжения без ссылки на какие-то документы указано, что 31 декабря производственные мощности "ОПЗ" будут остановлены. А сам "ОПЗ" должен принять меры по передаче в аренду своего целостного имущественного комплекса неуказанному арендатору.

Отмечается, что ориентировочный срок передачи имущества в аренду составляет около трех месяцев.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод".

Ранее источник, близкий к руководству Фонда государственного имущества сообщил ЭП, что готовится план свертывания приватизации ОПЗ.

По его словам, также планируется изменение руководства завода - его возглавит заместитель председателя Фонда госимущества Владимир Державин.

Как известно, Державин был помощником народного депутата БПП Игоря Кононенко на общественных началах, до назначения заместителем председателя Фонда госимущества.

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