Кабмин снижает соцнормативы на тепло, газ и электричество с 1 мая

Кабинет министров пересмотрел отдельные социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров N 51 от 6 февраля 2017 года.

В частности, пересмотрены соцнормативы использования тепловой энергии для централизованного отопления абонентами, жилые дома которых оборудованы приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Кроме того, пересмотрены нормативы потребления электроэнергии для индивидуального отопления: с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. метр и газа для индивидуального отопления: с 5,5 кубометра до 5 кубометра на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Также, пересмотрены корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, газа и других видов топлива на нужды отопления в многоэтажных домах.

Соответствующее решение правительства не предусматривает осуществления перерасчета размеров действующих размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая 2017 года.

Экономическая правда

