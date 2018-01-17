Кабмин снял ограничения на получение земли участникам АТО

Кабинет министров Украины на заседании снял ограничения на получение земли участникам АТО. Об этом сообщает пресс- служба Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, передает УНН.

Постановлением "О внесении изменений в Стратегии совершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими "закрепляется первоочередность обеспечения земельными участками участников антитеррористической операции независимо от площади земельных участков, право аренды на которые были проданы. Постановление вступит в силу после его опубликования.

Отмечено, что сейчас установлен паритет: бесплатно может быть передано не более 25% от площади участков, реализованных на открытых торгах за предыдущий отчетный период.

Напомним, ранее Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что в течение 2017 года семьям погибших участников боевых действий на востоке Украины выделили 490 млн гривен на приобретение жилья.