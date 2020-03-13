Кабмин согласовал ликвидацию ГАСИ и создание трех новых органов

Кабмин на своем заседании принял проекты постановления о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

Как сообщает корреспондент Укринформа, решение было принято с последующей доработкой.

"Сегодня ГАСИ - это структура, соединившая в себе много функций: и лицензирование, и контроль, и надзор, и разрешения, в том числе параметральные вещи. Мы приводим структуру архитектурно-градостроительной области в соответствие с лучшими развитыми структурами, действующими в мире. Создаем три органа центральной власти", - подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, в Украине будут созданы Государственная сервисная служба по градостроительству, которая будет выполнять регистрационные функции в строительстве, Государственное агентство по техрегулированию, которое будет заниматься обновлением государственных строительных норм и введением параметрической системы в строительной отрасли, а также Государственная инспекция по градостроительству, которая будет выполнять функции надзора и контроля в строительной отрасли.

Шмыгаль отметил, что Государственная инспекция по градостроительству и Государственное агентство по техрегулированию будут созданы соответственно в июне и сентябре этого года.

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) была создана в 2014 году и является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра развития громад и территорий и реализующий государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Основные задачи ГАСИ - осуществление государственного архитектурно- строительного контроля за соблюдением стандартов и правил во время выполнения подготовительных и строительных работ; осуществление государственного архитектурно-строительного надзора за соблюдением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил; выполнение разрешительных и регистрационных функций в строительстве в определенных законодательством случаях; лицензирование строительства объектов со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий, и осуществление контроля за соблюдением субъектами хозяйствования лицензионных условий строительства объектов со средними (СС2) и значительными (СС3) классам последствий.