Кабмин создал координационный совет по безопасности дорожного движения

Кабинет министров Украины создал координационный совет по безопасности дорожного движения. Соответствующее постановление правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

Координационный совет возглавит премьер-министр Владимир Гройсман, в состав совет также войдут госсекретарь МВД Украины Алексей Тахтай, министр инфраструктуры Владимир Омелян, а также представители других министерств и ведомств.

Координационный совет по безопасности дорожного движения является временным органом, созданным для реформирования системы безопасности дорожного движения. Основными его заданиями являются: Обеспечение координации действий центральных органов исполнительной власти по решению проблемных вопросов, связанных с реформированием системы безопасности дорожного движения; Подготовка предложений для: Формирования и реализации государственной политики в сфере безопасности дорожного движения на автодорогах и железнодорожных переездах; Определения путей, механизмов и способов решения проблемных вопросов, которые возникают во время реализации государственной политики в сфере безопасности дорожного движения; Повышения эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти в сфере безопасности дорожного движения; Создания системы постоянного мониторинга актов законодательства по вопросам безопасности дорожного движения с целью выявления и отмены норм, которые способствуют коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в 2017 году зарегистрировали 114 тысяч случаев управления авто пьяными водителями.