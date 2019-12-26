Кабмин создал штаб противодействия падению промышленности

В Кабинете министров считают, что падение украинской промышленности приобрело системный характер. Там создали штаб для противодействия этому явлению.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на странице в Facebook.

"Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов", - сообщил Милованов.

По словам министра, сейчас в правительстве разработали 13 направлений работы по противодействию падения промышленного производства. Их планируют обнародовать в ближайшее время.

Глава Минэкономики подчеркнул, что падение промышленности в Украине происходит уже 6 месяцев подряд. И если раньше его объясняли отдельными факторами, то сейчас в правительстве считают, что такое падение является следствием системного кризиса в промышленности.

"Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса в сочетании с негативным влиянием укрепления гривны на конкурентоспособность отечественных производителей", добавил Милованов.

По данным Госстата, в ноябре 2019 год промышленное производство в Украине сократилось на 7,5%, в октябре - на 5%, в сентябре - на 1,1%.