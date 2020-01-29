Кабмин создаст "Офис контроля выбросов в атмосферу" в Кривом Роге

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение создать "Офис контроля выбросов в атмосферу" в Кривом Роге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

"Решение правительства позволит создать "Офис контроля выбросов в атмосферу" в Кривом Роге. Государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу", - написал Гончарук.

По его словам, создание такого Офиса - это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля.

"Специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу. "Офис контроля выбросов в атмосферу" будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины", - отметил Гончарук.

Также, Гончарук напомнил, что в 2018 году Украина заняла 109-е место среди 180 стран мира по показателям защиты окружающей среды в разрезе влияния на здоровье населения и защиты экосистем, а по данным Института оценки и измерения показателей здоровья, в 2016-м году загрязнение атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 000 смертей (около 10% всех смертей в год).