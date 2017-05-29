Кабмин создаст рабочую группу для разработки проекта земельной реформы

Кабинет министров Украины намерен создать рабочую группу для разработки проекта земельной реформы.

В сообщении пресс-службы правительства говорится, что в понедельник под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана состоялось рабочее обсуждение основ земельной реформы при участии народных депутатов, представителей профильных комитетов Верховной Рады, руководителей профильных ассоциаций и объединений, экспертов аграрного рынка, представителей фермерских хозяйств.

В ходе обсуждения В.Гройсман подчеркнул, что открытие рынка земли станет стимулом развития экономики, толчком к развитию фермерских хозяйств, созданию производственной инфраструктуры в селах, а в среднесрочной перспективе позволит изменить тип экономики от сырьевого к экономике добавленной стоимости.

В то же время премьер обратил внимание, что процесс должен происходить постепенно и учитывать все возможные риски, поэтому, продажа должна быть доступна только физлицам - гражданам Украины и в объеме не более 200 га земли на одного человека.

"При этом на данном этапе мы категорически против продажи земли иностранцам, против открытия рынка земель для юрлиц", - цитирует пресс- служба В.Гройсмана.

Он отметил, что модель, которая должна быть предложена, должна содержать четкие предохранители против того, чтобы украинскую землю просто скупили те, кто хотел бы на этом просто нажиться.

"Участники заседания высказывали аргументы "за" и "против" различных позиций, но в целом согласились с тем, что вопрос пока не стоит в плоскости отмены или хранение моратория на продажу земель. По мнению участников обсуждения, постановка вопроса в такой плоскости носит чисто манипулятивный характер".

В сообщении говорится, что, по мнению сторон обсуждения, вопрос заключается в том, чтобы определить, какая именно модель оборота земель была бы лучшей для Украины, и тогда уже начинать обсуждение ее введения.

Участники совещания согласились, что теневой рынок земли в стране уже существует: в 2016 году на неконкурентных принципах в пользование было передано 1,5 млн га земли сельскохозяйственного назначения. При этом стартовая цена аренды за гектар составила всего 940 грн, а на конкурсной основе переданы в пользование всего 42 тыс. га земель по значительно более высокой цене.

"По результатам совещания стороны договорились создать межведомственную рабочую группу в составе членов правительства, народных депутатов, представителей профильных аграрных ассоциаций и экспертов. В ближайшее время рабочая группа представит концепцию первого этапа земельной реформы на основе уже существующих наработок правительства и с учетом мнения всех, кто имеет отношение к развитию аграрного сектора Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава правительства поручил подготовить проект постановления правительства, которое исключило бы "дальнейшие злоупотребления на рынке земли уже сейчас".