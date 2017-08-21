4G обеспечивает скорость минимально 100 Мбит/сек, максимально - до 1 Гбит/сек

По информации Правительственного портала, Кабмин Украины открыл диапазон 1800 МГц для внедрения 4G. Как ожидается, тендер на этом принесет в бюджет до 4 млрд грн.

Правительство внесло изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины. В частности принято решение о гармонизации спектра для систем подвижной (мобильной) связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц

Такое решение позволит уже к концу 2017 года провести тендеры среди операторов и создать условия для внедрения 4G на территории Украины. При этом следует отметить, что уже 170 стран, в том числе почти все государства Европы внедрили у себя 4G. Украина в этом плане отстает на 10 лет.

4G обеспечивает скорость минимально 100 Мбит/сек, максимально - до 1 Гбит/сек. Также 4G LTE сократит время ожидания - не будет задержек при видеозвонках или онлайн-играх через мобильный интернет.

Частота 1800 МГц - позволяет операторам увеличить покрытие. Например, 2600 МГц не дает связь, где много абонентов - таких станций должно быть больше, чтобы охватить территорию. Важно, что регулятор дает возможность операторам принимать участие в конкурсе на обе частоты. Оператор 3Mob, который является частью "Укртелекома", сейчас предоставляет услуги 3G связи. Решение об участии 3Mob в конкурсе еще не принято. Оно будет рассмотрено после оглашения точных условий. Поэтому мы пока оцениваем необходимость и перспективы принимать участие в конкурсе.

4G будет не только быстрее, но и дороже, так что его следует ожидать сначала в крупных городах.

Если за эти услуги украинцы будут платить в среднем 75-100 грн/мес, то развертывание сейчас 4G может быть экономически невыгодным. Не будет такого спроса, чтобы сеть нагрузить, а если не будет загружена сеть, то услуги будут еще дороже