Кабмин упростил перевод дачных домов в жилые

Кабинет министров Украины 14 июня 2017 г. упростил перевод дачных (садовых) домов, отвечающих государственным строительным нормам, в жилые, приняв соответствующее постановление. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"Упрощен перевод дачных домов в жилые! Соответствующее постановление, разработанное Минрегионом, принято сегодня на заседании правительства. Благодарен за принятие этого важного решения", - написал он.

Согласно принятому документу упрощена форма отчета о проведении технического осмотра дачного (садового) дома - убрана лишня детализация относительно отдельных конструктивных элементов зданий, а ссылки на требования отдельных государственных строительных норм конкретизированы.

Напомним, 7 июня 2017 г. Кабинет министров принял ряд документов, направленных на дерегуляцию строительной деятельности, улучшение условий ведения бизнеса, уменьшение злоупотреблений контролирующими органами в выдаче разрешительных документов, устранение коррупционной составляющей, а также на повышение ответственности застройщиков.