Кабмин утвердил концепцию развития электронного управления в Украине

До конца 2018 года правительство запустит в онлайн-режиме около ста наиболее популярных услуг для граждан и бизнеса.

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития электронного управления, которая определит приоритетные цели до 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Призываю углубить сотрудничество, кто этого еще не успел сделать, с агентством (Государственное агентство по вопросам электронного правительства - УНИАН). И предлагаю принять данную стратегию", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Представляя концепцию, председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко отметил, что электронное управление является ключом для реформ в Украине.

По его словам, концепция состоит из трех ключевых направлений: модернизация публичных услуг, публичного управления и управления развития электронного управления.

"Меры нацелены на повышение качества и открытости обслуживания граждан и бизнеса, модернизацию публичного управления, меры, которые нацелены на повышение эффективности самого управления. А также направление по управлению развития электронного управления, ведь вопрос единой координации, взаимного согласования и качества проектов электронного правительства остается на достаточно низком уровне", - сказал он.

Рыженко заявил, что к концу 2018 года правительство запустит в онлайн- режиме около ста наиболее популярных услуг для граждан и бизнеса, на данный момент действует более тридцати электронных услуг.

"Также ключевыми задачами являются реализация единого портала для предоставления всех электронных услуг из одного места. А также внедрение электронных договоров и электронных сервисов", - добавил он.

Премьер-министр отметил, что агентство проводит достаточно серьезную работу для внедрения электронных услуг.

"Я считаю, что достаточно серьезную работу проводит агентство. Сейчас у нас есть 30 электронных услуг, до конца года их будет уже сто... Это будет означать, что будут расширены возможности через электронную подпись к получению еще большего спектра услуг. Я думаю, что процесс движется, но нужно его ускорить", -сказал Гройсман.

Рыженко также сообщил, что до конца года правительство планирует ввести мобильную идентификацию.

"Это позволит сделать идентификацию для граждан больше массовою и популярной. Также, ключевой задачей остается наполнение единого демографического реестра", - сказал председатель госагентства.

Премьер-министр добавил, что правительство также представит несколько электронных новинок до конца года.

"Хочу обратиться к коллегам-министрам. Сегодня в каждом министерстве есть свои программы, взгляды. Это все не работает. Нужно создать единое пространство, где будет внедрена система обмена данных, это позволит нам интегрировать все эти базы, но я подчеркиваю, что нужна политическая воля каждого министра. И здесь я просил бы вас принять сторону будущего, и не оставаться в прошлом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко надеется, что через 3-5 лет все украинцы будут иметь ID-карту гражданина и цифровую подпись.

Внедрение электронных бесконтактных услуг, переход на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина является необходимым условием для внедрения системы электронного правительства в Украине. В 2014 году Кабмин заявил о намерении запустить электронное правительство в Украине до конца 2017 года.