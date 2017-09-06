Кабмин утвердил пилотный проект продажи имущества госпредприятий через ProZorro

Кабинет министров принял постановление о запуске пилотного проекта по продаже имущества госпредприятий через электронную площадку ProZorro.Продажи.

Это постановление вносит изменения в порядок отчуждения объектов государственной собственности, позволяющие проводить электронные аукционы.

"Наша задача - побороть ситуацию, когда проще оставить старую машину ржаветь, чем снять с баланса и продать (а еще можно на ремонты средства списывать!). С другой стороны - это возможность для бизнеса получить доступ к непрофильным государственным активам и что-то создавать на их основе", - прокомментировал решение Кабмина первый заместитель министра экономики Максим Нефьодов.

Агентство "Украинские новости" со ссылкой на проект постановления пишет, что государственные предприятия смогут принять решение об участии в пилотном проекте самостоятельно, за это они смогут использовать систему бесплатно. На время проведения пилотного проекта по отношению к госпредприятиям, которые решили участвовать в пилотном проекте, не будут применяться некоторые положения нормативно-правовой базы об отчуждении государственного имущества.

Сопровождение и координация пилотного проекта будет осуществляться Министерством экономического развития и торговли. Администратором пилотного проекта будет международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency Іnternational, владеющая ProZorro в настоящее время, и обязующаяся после завершения указанного проекта передать ее Украине.

"ProZorro.Продажи" - электронная система продажи имущества обанкротившихся банков, отдельных сегментов рынка государственного имущества (лес, бывшее в употреблении имущество, непрофильные активы). С использованием системы также должны проводить малую приватизацию и сдавать в аренду имущество.

