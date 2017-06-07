Кабмин утвердил проект строительства центрального хранилища ядерного топлива

Правительство на заседании в среду утвердило проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Документ определяет показатели проекта строительства ЦХОЯТ, согласно которым эксплуатирующая организация - ГП "НАЭК "Энергоатом" будет выполнять строительные и эксплуатационные работы.

В ЦХОЯТ с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения с двухбарьерной герметичной системой изоляции, которая обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа компании Holtec (США), в течение 100 лет будет сохраняться отработанное ядерное топливо Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Финансирование работ возложено на "Энергоатом", средства госбюджета не будут привлекаться.

Правительство отмечает, что ЦХОЯТ позволит избавиться от зависимости от услуг российских предприятий.

Напомним, что решение о размещении ЦХОЯТ в зоне отчуждения принято в феврале 2012 года. Площадка строительства находится между бывшими селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка в зоне отчуждения в Киевской области. Емкость ЦХОЯТ - 458 контейнеров в 16529 отработанных тепловыделяющих сборок.

Проектирование и строительство хранилища будет осуществлять "Энергоатом", а поставки специального оборудования для сухого хранения отработанного ядерного топлива и его транспортировки - корпорация Holtec.

В августе 2016 года Украина заключила кредитное соглашение с американским банком на 260 млн долларов для финансирования строительства ЦХОЯТ.

Сооружение хранилища позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с отработанным ядерным топливом (ОЯТ), которое сейчас в основном вывозится на временное хранение в РФ. Стоимость услуг российских компаний по хранению ОЯТ ежегодно обходится "Энергоатому" почти в $200 млн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.