Кабмин утвердил пять дорожных программ

Основная программа предусматривает финансирование в 6,6 млрд гривен и заключается в продолжении ремонтных работ по всей Украине на тех участках дорог, которые начали чинить в прошлом году.

Кабинет министров утвердил на 2018 год пять отдельных бюджетных программ ремонта и строительства дорог. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и. о. главы Укравтодора Славомир Новак.

По его словам, основная программа предусматривает бюджет 6,6 млрд гривен и заключается в продолжении ремонтных работ по всей Украине на тех участках дорог, которые начали ремонтировать в прошлом году.

Кроме того, утверждены пять отдельных бюджетных программ с отдельным финансированием.

"Первая - это проект GО Highway, на который планируется выделить 4 миллиарда гривен и в рамках которого мы должны практически полностью отремонтировать дорогу от Львова до Умани. Вторая - позволит продолжить ремонт дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский, на который будет выделено 2 миллиарда гривен. Эти средства будут направлены на завершение строительства обхода вокруг города Лубны в Полтавской области и окончание ремонта на участке Харьков - Славянск в Харьковской области", - заявил Новак.

Третья программа предусматривает отдельное бюджетное финансирование ремонта дороги Р-46 Харьков-Ахтырка в Харьковской и Сумской областях, в рамках которой запланировано выделение 1 млрд гривен.

Четвертая - планируется использовать 2 млрд гривен на ремонт дороги Н-31 Днепр-Решетиловка в Днепропетровской и Полтавской областях.

Пятая - отдельная бюджетная программа ремонта дороги Н-03 Черновцы - Хмельницкий - Житомир, на которую предусмотрен 1 млрд гривен.

Напомним, ранее Укравтодор заявил о минимум 40 миллиардов гривен на ремонт дорог.