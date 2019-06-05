Кабмин утвердил стратегию сокращению госдолга Украины

Кабинет министров сегодня, 5 июня, принял Среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2019-2022 годы. При этом прямой государственный долг Украины, который составил 52,3% ВВП на конец 2018 года, по итогам 2019 года будет снижен до 52% ВВП, а к 2022 году - до 43% ВВП.

"Мы с вами не просто запланировали, мы с вами достигнем этих показателей: в 2019 году мы снизим долг к ВВП до 52% и план на следующие три года - это снизить до 2022 года до 43%", - сказала министр финансов Оксана Маркарова, которая представляла документ.

Она уточнила, что с учетом гарантированного госдолга в первом квартале этого года совокупный госдолг Украины снизился с 60,9% ВВП менее чем до 59% ВВП.

Согласно проекту документа, соотношение прямого госдолга к ВВП должно сократиться до 51,1% ВВП к концу 2019 года и 42,4% - к концу 2022 года.

Средневзвешенный срок по погашению государственного долгом по состоянию на конец прошлого года составляет 8,9 лет: 10 лет - по внутреннему долгу и 8,1 года по внешнему.

"Сглаживание пиков рефинансирования будет осуществляться путем привлечения нового долга с более долгим сроком погашения, что ограничит погашения в указанные годы (2019-2022 - ред.), а также путем проведения активных операций по управления государственным долгом", - указывается в стратегии.

Напомним, что по итогам первого квартала 2019 года соотношение государственного долга Украины к ВВП снизилось до 59%.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2019 года вырос на 1,3%, или на $ 1,03 млрд - до $ 79,82 млрд. В национальной валюте госдолг уменьшился на 1% - до 2,125 трлн грн благодаря укреплению гривни.

Гарантированный государством долг за апрель сократился на 0,7% - до $ 10,49 млрд (в гривне - на 3%, до 279,3 млрд грн), в том числе внешний - на 0,9%, до $ 10,1 млрд (в долларах - на 3,1%, до 268,9 млрд грн).

По материалам: Интерфакс-Украина /

