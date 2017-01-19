Кабмин увеличил должностные оклады госслужащим

Должностные оклады госслужащих и других категорий работников госорганов вырастут в среднем на 15%, а минимальный размер должностного оклада с 1 января 2017 составит 2000 гривен согласно закону "О госслужбе".

Соответствующее решение правительство приняло с целью упорядочения в 2017 году в соответствии с действующим законодательством условий и размеров оплаты труда работников государственных органов, сообщает пресс-служба правительства.

Также данным документом сортируются отнесения должностей государственной службы в соответствующие группы оплаты труда.

Кроме того, с нового года правительство повысило заработные платы для работников бюджетной сферы, государственного управления, повысило размер пенсий и стипендий. В частности, зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей - до 30%.

Напомним, что с 1 января 2017 первый тарифный разряд единой тарифной сетки, который является основой для начисления заработной платы в бюджетной сфере, составляет 1 тыс. 600 грн, а минимальная заработная плата составляет 3 тыс. 200 грн - она выросла на 100%.

Существенно в текущем году вырастут стипендии студентов, говорится в сообщении. В частности, минимальная обычная стипендия вырастет на 33,4%, а минимальная стипендия на отдельные специальности (педагогические, естественно-математические, естественные, математические, инженерные) вузов III-IV р.а. - на 54,3%, а стипендия отличников на эти специальности будет повышена до 102%.

Также в этом году дважды будет осуществлен перерасчет пенсий, причем их рост будет опережать прогнозируемую инфляцию, заверили в Кабмине.