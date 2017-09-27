Кабмин выделил 100 млн грн на ликвидацию последствий пожара на арсенале в Калиновке

Кабинет министров Украины выделил 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов на складе боеприпасов Вооруженных сил Украины под Калиновкой (Винницкая область).

"Хочу сказать, что мы, как и в Балаклее, на ликвидацию этой чрезвычайной ситуации выделим сегодня правительством из резервного фонда такую же точно цифру - 100 млн грн", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

При этом премьер подчеркнул, что при необходимости будут выделены дополнительные средства.

Напомним, вечером 26 сентября загорелись склады боеприпасов Вооруженных сил Украины возле Калиновки Винницкой области.

Пожар спровоцировал детонацию снарядов, в зоне поражения оказались близлежащие населенные пункты. По данным ГСЧС из Калиновского района эвакуировали 28 тыс. человек и 1,3 тысячи человек - из Винницкого района.

Военная прокуратура квалифицировала взрывы на складе боеприпасов вблизи Калиновки Винницкой области как диверсию.

По материалам: Интерфакс-Украина