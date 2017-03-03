Кабмин выделил семьям погибших шахтеров по 500 тысяч

Семьи погибших под Львовом шахтеров получат по 500 тыс. грн, а пострадавшие - по 75 тыс. грн.

Такое решение принял сегодня Кабмин, передает корреспондент "Вестей".

Как было заявлено в ходе сегодняшнего заседания правительства, средства на эти цели будут выделены из резервного фонда госбюджета Украины.

Завершилось заседание минутой молчания по погибшим горнякам.

Напомним, на шахте No10 "Степная" погибли 10 горняков. Об этом "Вестям" рассказал глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец. Ранее сообщалось о смерти восьми горняков.

Сегодня стало известно, что количество госпитолизированных горняков возросло до 21 человека. У пострадавших - ожоги от 10 до 40 процентов площади кожи. Сейчас раненых перевозят во Львовскую городскую больницу. Кроме того, 6 горняков находятся в тяжелом состоянии.

"Вести" выяснили, что о пожаре на предприятии горняки предупреждали еще два дня назад, и никто не реагировал. Да и в целом ситуация на шахте была не самой оптимистичной - горнякам долгое время не платили зарплату, счета заморозил суд.

Президент Украины объявил всеукраинский траур из-за трагедии во Львовской области.