Кабмин зарегистрировал в Раде бюджетную резолюцию до 2021 года

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду бюджетную резолюцию на 2019- 2021 годы, которую правительство утвердило 18 апреля этого года.

Соответствующий проект постановления No8357 зарегистрирован в парламенте 16 мая, пишет НВ.

Ранее утвержденный Кабмином документ предусматривает рост ВВП на 3,6% в 2019 году, инфляцию - 6,5%, рост цен производителей на 7,2%, а курс национальной валюты - 30,5 грн/ $.

При этом номинальный ВВП прогнозируется на уровне 3,7 трлн грн, а безработица - 8,9%.

Отмечается, что прогнозные макропоказатели являются предварительными и могут быть изменены на основании уточненных статистических данных.

Дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 2,2% ВВП, предельный размер госдолга - 56% ВВП, предельный размер госгарантий - 3% доходов госбюджета. Прожиточный минимум с 1 января 2019 года прогнозируется на уровне 1853 грн, с 1 июля 2019 - 1936 грн, с 1 декабря 2019 - 2011 грн.

ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 4% при инфляции 5% и курсе гривни 31,4 грн/ $. Безработица в 2020 году ожидается на уровне 8,5%, а дефицит госбюджета - 2% ВВП.

ВВП в 2021 году ожидается на уровне 6,3% при инфляции 4,8% и курсе гривни 31,8 грн/ $.

Сообщалось, что Кабинет министров одобрил отчет о выполнении госбюджета за 2017 год. По материалам: Новое время /