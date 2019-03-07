Кабмин ждет предложений по составу правления "Нафтогаза"

Кабинет министров ожидает от наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) подачи до 14 марта предложений о персональном составе правления компании. Об этом говорится в постановлении Кабмина за 6 марта 2019 года.

Заявления от лиц, желающих принять участие в конкурсе на главу НАКа, принимаются в течение 30 календарных суток с момента публикации объявления о проведении конкурса. Сам конкурс запланирован на 23 марта 2019 года, отмечается в документе.

6 марта премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин вопреки решению наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" решил не продлевать контракт с Андреем Коболевым и объявить конкурс на замещение должности главы правления "Нафтогаза".

Срок действия контракта с топ-менеджментом НАК истекает 22 марта, и Набсовет компании принял решение о продлении контракта с Коболевым на три года. Гройсман неоднократно заявлял, что считает зарплаты руководства "Нафтогаза" слишком высокими.