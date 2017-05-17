Как безвиз повлияет на рост украинской экономики

Сейчас можно хвалить безвизовый режим с ЕС и рассказывать о том, как он положительно повлияет на экономику Украины. Давайте разберемся в деталях.

Безвизовый режим, а точнее либерализация визового режима Украины-ЕС, предназначенн, прежде всего для украинских туристов, которые хотят посетить страны ЕС.

Поэтому логично, что за счет безвиза в первую очередь должен вырасти ВВП ЕС. Так как, если количество украинцев, посещающих ЕС вырастет, то соответственно, больше будет потраченных денег в ЕС: на покупку товаров и развлечения. В результате, экономика ЕС получит дополнительный доход.

Сложно оценить, насколько массово украинцы, на данный момент, будет ездить с туристической целью в ЕС. Если исходить из того факта, что на текущий момент средняя официальная заработная плата на Украине на уровне 200 евро, то это вряд ли будет массовым явлением.

Хотя постоянно ведутся разговоры, что в действительности украинцы получают за счет «теневой экономики» очень большие доходы и поэтому они могут себе позволить покутить в ЕС. Но это скорее разговоры и фантазия. В действительности, уже давно все, кто имел хорошие доходы, могли и с визами без проблем посетить ЕС. Поэтому если будет рост украинских туристов в ЕС, то не существенный. Может быть действительно увеличится количество туристических туров выходного дня в ЕС. Что называется «выпить на выходные пива в Праге». Вот это реально.

Для информации, самые активные туристы в мире, это не украинцы, а японцы, русские и китайцы. Они действительно больше всего тратят денег в ЕС и это главные спонсоры туристической сферы ЕС.

В связи с безвизом высказываются мнения, что теперь украинскому бизнесмену для ведения переговоров с коллегами из ЕС, не нужно будет получать визу, а можно будет прилететь на день-два и оперативно провести переговоры. И вот это должно привести к росту экспорта Украины в ЕС и, как результат, росту экономики Украины. Довольно сложно оценить, насколько этот факт может повлиять на рост экономики Украины. Уже давно солидные бизнесмены, которые торгуют с ЕС, имеют мультивизы и для них нет проблем провести переговоры с деловыми партнерами из ЕС. А мелким бизнесменам сложно реально найти партнеров в ЕС. Провести же предварительные переговоры можно и по Интернету. Тем более в условиях глобализации мировой экономики, где большая часть сделок действительно совершается без личного контакта, а с помощью современных коммуникаций.

Остается третий и наверное самый важный фактор безвиза. Действительно, безвиз запрещает легально работать в ЕС. Но фактически руководство Украины, когда говорит о о нем, чаще всего подразумевает, что большая часть украинцев поедет работать в ЕС нелегально. Именно это и может действительно обеспечить рост экономики Украины.

И они правы. За прошлый год на Украину из стран ЕС поступило частных валютных переводов на сумму около 4 миллиарда долларов. Это на 26% больше, чем в 2013 году. Рост имеет место и это факт. Прежде всего, этот рост произошел за счет экспорта рабочей силы из Украины в Польшу. Безвиз должен помочь увеличить количество украинских гастарбайтеров в Польше, как минимум в два, а может и в три раза. Кроме того ожидается, что украинцы смогут полулегально работать в рамках безвиза в Италии, Испании, Португалии, Греции. Это позволит увеличить приток валюты на Украину от гастарбайтеров до 5-7 миллиардов долларов. Вот это действительно может обеспечить рост ВВП Украины, как минимум на 1-2%.

На текущий момент, доля частных валютных переводов к ВВП Украины всего 6,5%, в то время, как в Албании этот показатель больше 9%. Украина имеет все шансы, благодаря безвизу, достичь уровень Албании и даже может превзойти его. И это может стать тем драйвом, который создаст стимул для роста экономики Украины. Ибо валюта, которая поступает на Украину от гастарбайтеров, это желанная валюта. Ее не нужно возвращать, как кредиты МВФ. При этом эта валюта меняется на гривну и потом тратится на покупку товаров на Украине. Часть валюты от гастарбайтеров идет на инвестирование в строительство и покупку жилья на Украине.

Все это еще раз показывает, безвиз может действительно обеспечить рост экономики Украины. Нужно, чтобы ЕС не обиделся на украинских гастарбайтеров и не закрыл безвиз, он имеет такое право. Все же надежда на экономическое чудо на Украине есть. Главное это чудо сделать своими руками.

Александр Охрименко