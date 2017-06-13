Как превратить Украину «в другую страну» (Sueddeutsche Zeitung)

Крупным планом: против мафии

Украинский министр пытается привлечь новые предприятия в страну, в частности, речь идет об автомобильной промышленности.

Какую должность получил год назад в Киеве 38-летний министр инфраструктуры Владимир Омелян? Журналистское расследование выявило, что огромное инфраструктурное ведомство в украинской столице — в ее распоряжении железные дороги, порты и аэропорты, которое управляет 600 тысячами сотрудников, империей государственных предприятий и распоряжается большими деньгами, оказалось «мафиозным министерством». Одни из его предшественников находятся под подозрением в коррупции, другие — мертвы, некоторые — и то, и другое, написала газета Kyiv Post в апреле 2016 года в статье о вступлении Омеляна в должность.

Первым делом Омелян потребовал убрать фотографии своих предшественников из его приемной. Для организованной преступности назначение на эту должность реформатора — большой удар, считает Омелян. Уже на протяжении нескольких месяцев «надежда страны» колесит по Европе, чтобы наладить связи Украины с западом континента. В последние дни Омелян встречался с политиками и промышленниками в Германии. Речь шла о модернизации старых дорог и железнодорожных путей, о новых поездах, воздушном сообщении и портах. И о политических связях.

Омелян понимает, как трудна поставленная задача. Ситуация в стране по-прежнему сложная, конфликт на востоке не разрешен, говорит министр журналисту Süddeutsche Zeitung. Как и прежде, на Украине существуют проблемы с влиянием большого соседа, России. «Каждый день — перестрелки. Каждый день — раненые и мертвые солдаты. Тем не менее мы пытаемся как можно скорее реформировать страну. Украина должна стать другой страной. Новой Украиной».

Только как? Дорожная сеть находится в плохом состоянии, общественные фонды пусты. А Украине нужны десять миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру — ежегодно в течение 12-15 лет. Только тогда станет возможной настоящая модернизация, заявляет его министерство. Поэтому Омелян ищет инвесторов за границей. До конца года при помощи инвесторов и участии иностранных миноритариев начнет свои полеты новая бюджетная украинская авиакомпания, самолеты которой полетят и в Германию. В течение пяти — десяти лет правительство собирается запустить первые высокоскоростные железные дороги.

Омелян является частью новой элиты страны. Он женат на известнейшем дизайнере Украины, получил экономическое и дипломатическое образование, имеет богатый опыт в бюрократических делах и воспитывает сына. Руководство уже отметило, что такие реформаторы, как он, практически свободно говорящие на английском языке, последние несколько месяцев активно занимаются вопросами промышленности. В настоящее время Tesla ведет переговоры с Украиной о строительстве завода, потому что Омелян хочет сделать свою страну лидером в производстве электромобилей в Европе.

Новые законы, касающиеся производства электромобилей, обещают налоговые льготы в течение 15 лет, если машины будут произведены в стране. Украина хочет последовать примеру Словакии, сконцентрировавшись на новой технике, говорит он. Страна в течение десяти лет стала одним из ключевых объектов автомобильной промышленности в Европе. Mercedes, Tesla, BMW: «Только деньги крупных западных компаний смогут здесь что-то изменить», — уверен Омелян.

Но в то же время министр понимает, что риски все рано остаются. «Россия многократно совершала атаки на нашу цифровую инфраструктуру», — говорит Омелян. Иногда кибератаки затрагивают аэропорты, иногда — поезда, иногда — электросети. «Мы стараемся защитить инфраструктуру всеми возможными способами, которыми мы располагаем», — говорит министр. Однако абсолютной защищенности от таких атак не существует, причем сейчас это, наверняка, понимают и западные индустриальные страны.

Маркус Бальзер