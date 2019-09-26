Как уголь из Донбасса попадает в Европу

Ежедневно украинский уголь вывозят в Россию десятками вагонов

Уголь из оккупированного Донбасса, несмотря на санкции и блокаду, продается буквально по всему миру. Это стало известно благодаря расследованию международных журналистов, пишет чешское издание Dennikn.

Пока жители оккупированных территорий живут в состоянии войны, бизнес живет по собственным законам. Поезда с добытым на Донбассе углем по поддельным документам отправляются на шахты и заводы в Центральной Европе, а деньги за это получают олигархи и торговцы оружием. Журналисты выяснили, что десятки составов выезжают из так называемых ДНР и ЛНР каждый день.

Раньше местные шахтеры зарабатывали в среднем по $700 в месяц, а после начала войны получают по $150, при этом зарплату могут задерживать на несколько месяцев. Новые владельцы шахт, которые зарабатывают на контрабанде, оборудование не обновляют, а отправляют деньги на улучшение тяжелых условий жизни остальных жителей оккупированных территорией. В то же время шахтеры, которым пришлось работать на сепаратистов, превратились в разочарованных батраков, живущих на грани нищеты.

Один из журналистов решил проследить за передвижением составов с углем непосредственно в России и находил их каждый день. В приграничной зоне были обнаружены вагоны с антрацитом, также по этим же путям в обратном направлении российская армия завозит к линии фронта тяжелую боевую технику.

Доказать то, что это уголь именно из Донбасса, можно тем, что от российско- украинской границы и до морского порта Таганрога нет ни одного железнодорожного перекрестка. Также по пути следования составов нет ни шахт, ни заводов, куда уголь можно было бы везти из других регионов России. Кроме того, в распоряжении журналистов оказались транзитные документы из стран Центральной Европы, в которых указано, что уголь завозили на европейские предприятия именно из этого российского региона.

Также в документах указано, что происхождение угля являются приграничные Гуково и Успенка. Оба населенных пункта - это железнодорожные и шоссейные переезды между Россией и оккупированным Донбассом. Ни в Гуково, ни в Успенке нет мощностей для погрузки угля, инфраструктуры и складов. В других документах было указано, что составы перевозили не антрацит, а кокс. Это высоко модифицированный угольный продукт, который производят в специальных комбинатах со специальным оборудованием. Таких предприятий в этом регионе также нет.

По информации журналистов портала Inforpost, которые на протяжении нескольких месяцев следили за передвижением составов на неподконтрольной Украине территории выяснили, что только в конце июня 2019 года на станции Успенка было зарегистрировано 7 757 вагонов. А всего за один день, 20 июня, через эту станцию прошло 5 258 вагонов. Также стало известно, что через эту же станцию вывозится и другая продукция, в том числе сталь с донбасских заводов.

Как сообщили источники в энергетическом секторе, а также украинские и российские железнодорожники, после добычи уголь погружают в составы на оккупированных территориях и они беспрепятственно пересекают границу с РФ, далее останавливаются на станциях покрупнее, где есть необходимое оборудование.

Затем подделывается их первоначальная документация и углю приписывается фиктивное происхождение. После этого состав приобретает легальный статус и без проблем может пересекать всю Восточную Европу, а далее по морю его везут в другие страны мира.

Также удалось узнать, что уголь из Донбасса в России смешивают с местным углем, поскольку в каждом регионе уголь имеет свой химический состав. Тем самым можно выяснить, откуда происходит это сырье. Что касается коммерческих структур, то в них есть несколько звеньев. Изначально - это торговые субъекты на оккупированной территории, но формально все они принадлежат компаниям, которые зарегистрированы в Южной Осетии. Это обусловлено тем, что Россия официально не признала самопровозглашенные республики, но чтобы официально работать с предприятиями, донецкие и луганские компании регистрируются в этом частично признанном государстве в Закавказье.

После этого в цепочку вступают десятки российских посредников, которые торгуют углем, организовывают переотправки, а также легализуют уголь путем смешивания с "чистым" российским антрацитом.

Как известно, Министерство экономического развития РФ запретило РЖД принимать составы с углем из "ДНР" и "ЛНР" от всех субъектов, кроме "Газ- Альянс", который официально зарегистрирован в Нижнем Новгороде. Уставный капитал этой компании составляет всего $1 тыс., а в штате числится 12 сотрудников. Но тем не менее "Газ-Альянс" стал крупнейшим экспортером угля из ЛДНР. Компания не платит налоги в России, поскольку для экспорта привлекает посредников - подставные фирмы из Великобритании (Supreme Business Group LP и Merkato Ltd), которые формально принадлежат гражданину Украины Вячеславу Горожанину. "Газ-Альянс" экспортирует уголь, который добывает компания "Внешторгсервис". Она в марте 2017 года получила во временное пользование практически все шахты и заводы, которые на своей территории "национализировали" главари "ДНР". Сам же "Внешторгсервис" зарегистрирован в Южной Осетии, и принадлежит компания беглому украинскому олигарху Сергею Курченко. Он как раз после смерти лидера "ДНР" Александра Захарченко и получил контроль практически над всеми промышленными и природными богатствами этого региона. Также он обладает монополией на получение дохода от них.

Но он не единственный, кто контролирует экономику псевдореспублик. По данным российских журналистов, влияние на экономическую жизнь оказывает новый "председатель правительства ДНР" Александр Ананченко. На этот пост его рекомендовали офицеры российских спецслужб, работающие на оккупированных территориях.

Когда международные журналисты покидали оккупированный Донбасс, то перед самым пограничным переходом Успенка они выехали на мост над железной дорогой, где по путям в направлении из Донецка шел длинный грузовой состав с несколькими десятками полувагонов с антрацитом.

Денис Алампиев