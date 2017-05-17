Как запрет российских соцсетей и программ повлияет на украинский рынок IT

Накануне президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля об обновлении санкций против ряда физических и юридических лиц. В списке оказались социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", сервисы "Яндекс", "1С" и другие. Delo.UA решило узнать, как блокировка повлияет на украинский рынок IT, объем которого в прошлом году оценивали в $2,5 млрд

Кто пострадает от санкций

Украинское IT-сообщество довольно спокойно отреагировало на введение санкций против российских соцсетей и программного обеспечения. "Глобально на рынке IT вряд ли что-то сильно поменяется. Пострадают, возможно, некоторые платежные системы. Другие могут просто поменять регистрацию", - считает специалист по цифровым технологиям Виталий Кичкирук.

Но все же на украинском рынке IT есть две сферы, которые пострадают от санкций против российских компаний: разработчики развлекательного контента; собственники небольших интернет-магазинов, которые работают на базе социальной сети в "VKontakte" и "Одноклассниках".

Разработчик компьютерных игр Павел Ленец предвидит большие финансовые потери украинских компаний, которые занимаются развлекательным контентом, в особенности компьютерными играми.

"В Украине нет такого понятия как рынок компьютерных игр. Он меряется платформами или языками. Ты можешь перевести ее на другие языки и выйти на другие платформы. На украинский игры почти, к сожалению, не переводят, так как это коммерчески не выгодно. Поэтому после введения санкций нужно будет переносить все программы. Это дополнительные расходы. В Facebook на порядок выше конкуренция, далеко не все продукты ее выдержат. В общем, это все равно, что взять и начать продавать свой товар на другой рынок. Пока сложно сказать, сколько потеряет бизнес. Но речь идет о миллионах долларов", - считает Павел.

Также в список уязвимых попали и небольшие интернет-магазины в сети "Vkontakte". Через такие магазины украинцы продают одежду из Европы, хенд- мэйд, предоставляют разнообразные услуги от наращивания ногтей до ухода за животными.

Точное количество таких страниц установить очень сложно, непросто также проанализировать и их трафик. Это подтвердил совладелец крупнейшего интернет-провайдера "Триолан" Владимир Сидоренко.

"Сейчас ситуация такая - мы вообще никакой трафик сети не анализируем и не блокируем. Это как труба, что там идет - мы не знаем", - сказал Сидоренко.

В то же время еще до появления указа президента многие магазины начали переносить свою деятельность из Vkontakte в Facebook или же параллельно вели странички в нескольких соцсетях. Что будет с 1С?

Больше всего вопросов вызвало будущее украинского рынка без продуктов российской компании "1С", которая специализируется на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения.

"С нами сыграла злую шутку наша тяга к пиратству: сначала все ставили 1С и ломали ее, "подсели" на нее, потом начали платить. Сейчас будет "ломка". Но есть вероятность, что вопрос будет решен в юридической плоскости: кто-то продаст свой код новообразованной белорусской компании, и уже она будет работать на рынке Украины", - считает специалист по информационным технологиям компании "КSTT Виталий Кичкирук.

В самой компании уже успели заявить, что санкции никак не повлияют на программу "1С: Предприятие".

"Программные продукты "1С:Предприятие" не включены в список продуктов, на которые распространяются санкции. Указ президента касается отдельных юридических лиц. Работа в программных продуктах осуществляется и будет осуществляться в прежнем режиме. Техническая поддержка программных продуктов "1С:Предприятие" осуществляется в обычном режиме", - сообщили в компании.

Однако с этим не совсем согласен юрист Андрей Шуляр из IT&Медиа Juscutum. "Формально, такие продукты не подпадают под запрет, так же, как и для их пользователей не предусмотрена какая-либо ответственность. Однако, в случае, когда сводится на нет нормальная работа компании, которая обслуживает программное обеспечение, в частности, принимает оплату, встает вопрос о том, смогут ли пользователи нормально получать обновления и использовать продукт", - считает он. Что будет дальше?

Что касается дальнейшего развития рынка, то здесь мнения IT-шников разделили на две группы. Одни видят в санкциях возможность для разработки и выхода на рынок украинских продуктов, другие - что заменить российские программы будет сложно и для этого потребуется длительное время.

"В свое время 1С дал нам полноценно поднять направление ERP-систем на внутреннем рынке, несмотря на то, что 1С медленный, неоптимизированный и плохо настраивается", - считает предпринимательница из Харькова Кристина Добровольская.

С ней соглашается и Виталий Кичкирук. "Санкции применены к юридическим лицам, которые признают Крым российским. Относительно производителей софта, а это 1С, "Корпорация "Парус", "Аби Украина ЛТД", "Софтлайн Групп" Украина", "Корпорация Галактика Киев", "Яндекс.Украина", "Мэйл.РУ ГРУПП", то опять же они признают Крым российским. Возможно заменить этот софт, было бы желание", - сказал он.

В то же время производители развлекательного контента настроены не так радостно. "Способы обхода блокировки будут найдены. Но потом к вам заглянут спец службы и обвинят в финансировании терроризма. И, конечно, дадут откупиться за все заработанные деньги. Поэтому для перестройки нам понадобится хотя бы год. Поскольку это не просто перенести контент, это завоевать рынки и пользователей", - считает Павел Ленец.

Юрист Александр Шуляр отмечает, что полноценных отечественных аналогов, к сожалению нет. Несмотря на то, что санкции адресные и на других лиц не распространяются, фигурирует запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

"Это затруднит использование продуктов других компаний, которые не подпадают под санкционный список, но используют схожее ПО. Так что альтернатив в качестве прослойки практически тоже может не быть", - считает он.

В то же время председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова сообщила, что теоретически техническое ограничение доступа к некоторому количеству ресурсов возможно, но на практике его будет легко обойти.

"Но есть одно но. Хотя любое блокирование легко обойти, могут сделать централизованную систему блокировки сайтов. Тогда будет всем плохо. Не только на IT-рынке. Нас ждет тотальная цензура, как в России. Технически это реально - в РФ, Китае и КНДР сделали, но дорого. И огромные репутационные потери", - считает Виталий Кичкирук.

Автор: Наталья Миняйло

журналист отдела "Политика", Delo.UA