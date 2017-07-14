Какие авиакомпании зайдут в Украину из Европы и Азии

В Украину входят новые авиакомпании из Европы и Азии. Также министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал полеты с 2018 года американской компании. Какие авиаперевозчики начнут летать в страну, узнавал "Сегодня".

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways объявила о запуске 12 новых направлений в 2017-2018 годах, среди которых Киев. Qatar Airways начнет полеты в Украину 28 августа, открыв ежедневный рейс Доха-Киев. На данный момент продажа билетов на прямой рейс не открыта.

Зайти на украинский рынок в 2018 году также намерена немецкая авиакомпания Eurowings. Для работы рассматривают аэропорт "Борисполь". Лоукостер собирается летать в Берлин и Дюссельдорф. Eurowings входит в Lufthansa Group.

С 1 сентября в Киев начнет летать азербайджанская авиакомпания AZAL под брендом Buta Airways. Уже стартовала продажа билетов на маршруте Киев-Баку по цене от 30 долларов в одну сторону с учетом сборов. Базовым аэропортом в Украине для компании станет киевский аэропорт "Жуляны", с которым ранее не смогли договориться представители ирландской компании Ryanair. С октября из Киева будут доступны направления: Анталья (Турция), Тбилиси (Грузия), Тегеран (Иран), Баку (Азербайджан).

После трехлетнего перерыва полеты в Украину возобновляет Air Astana. Стоимость билетов на прямые рейсы Air Astana Киев-Астана начинается от 378 долларов в обе стороны с учетом сборов при полете экономическим классом. В цену включено питание и перевозка 20 кг багажа.

С 2018 года в Украину начнет летать одна из американских авиакомпаний. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Надеемся на выход в следующем году одной из ведущих авиакомпаний США для прямых авиаперелетов", - заявил министр. Однако он не уточнил, о какой компании идет речь.

С 7 июля из Киева в Лиссабон начала летать авиакомпания Dart. Рейс выполняется раз в неделю по пятницам. Вылет из Киева в 17.30, обратный рейс из Лиссабона будет прибывает в Украину в субботу в 4.20 по киевскому времени. Четыре часа двадцать минут будет длиться сам полет.

Также уже работающие в Украине авиакомпании после заявления Ryanair заявили о расширении маршрутов. В частности, угорский Wizz Air. С 19 апреля 2018 года Wizz Air планирует открыть новые направления: Киев-Лиссабон и Киев- Таллинн. Рейсы лоукостер планирует выполнять три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Польская авиакомпания LOT начала продажу билетов на прямые рейсы Львов- Познань по цене от 55 долларов в обе стороны с учетом сборов. В стоимость входит перевозка ручной клади до 8 кг, а также горячие напитки и снэк. Билеты по тарифу, который позволяет провозить дополнительно одну единицу багажа до 23 кг, обойдутся дороже - от 96 долларов в обе стороны. Также LOT четвертого августа запустит регулярные рейсы между Львовом и городом Быдгощ в центральной Польше. Минимальная стоимость билета на прямые рейсы из Львова в Быдгощ и обратно составляет 57 долларов с учетом перевозки только ручной клади. В случае перевозки багажа стоимость возрастает до 99 долларов.

Напомним, Ryanair считает, что "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта.

"Мы сожалеем о том, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair", - прокомментировал это решение главный коммерческий директор (CCO) Ryanair Дэвид О'Брайен (David O'Brien).

Директор "Борисполя" отказался подписывать договор с ирландской авиакомпанией из-за завышенных требований авиаперевозчика, которые нарушали закон. Министр инфраструктуры Владимир Омелян уже заявил о намерении уволить с должности генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина за срыв договора. Ранее "Сегодня" писал, почему Ryanair может вернуться в Украину.

Виталий Андроник

Минпромhttp://www.minprom.ua/digest/232104.html



