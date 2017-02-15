Канада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной

Нижняя палата федерального парламента Канады большинством голосов поддержала ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении, сообщает Укринформ.



Теперь соглашение будет передано в верхнюю палату парламента – Сенат, а после этого – на подпись генерал-губернатору, что является финальным этапом на пути вступления документа в юридическую силу.



Хотя Сенат имеет право отклонить любой законопроект или внести в него правки, что запустит процесс ратификации заново, законодательные акты, которые получили большую поддержку среди депутатов нижней палаты, обычно получают одобрение сенаторов.



Напомним, Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли 11 июля 2016 года. Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой будет имплементироваться в течение семи лет. 14 декабря 2016 года нижняя палата парламента Канады ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной.

