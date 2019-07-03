Канадская компания и "Укргаздобыча" выиграли разработку 3 нефтегазовых участков в Украине

Канадская компания Vermilion Energy выиграла право на разработку 3 нефтегазовых участков в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает БизнесЦензор.

"Я искренне приветствую инвестиции в нашу страну канадских компаний, таких как Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilіon. Вчера украинская компания вместе с канадской "Вермилион Энерджи" выиграли право на нефтегазовые участки", - сообщил Зеленский.

Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 2 июля в Торонто.

Известно, что Vermilion Energy выиграла право на нефтегазовые участки вместе с АО "Укргаздобыча".

Как сообщал БизнесЦензор, 1 июля межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП подготовила для правительства предложения по победителям по 9 выставленным на конкурс материковым углеводородным участкам.

Среди них "Укргаздобыча" вместе с Vermilion по Балаклейскому и Ивановскому участкам, "Укргаздобыча" - по Берестянскому и Бузовскому, частное "Укрнафтобуриння" - по Русановскому, американская Aspect Energy - по Варвинскому, ДТЭК - по Зинковскому, "Гео Альянс" - по Софиевскому и "Захиднадрасервис" - по Угновскому.

В конце 2018 года Кабмин принял постановление о проведении 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. 28 февраля межведомственная комиссия по СРП начала прием заявок по девяти участкам, 28 мая получила 22 заявки.

Fin.org.ua

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