Капитальные инвестиции выросли за прошлый год на 16%

Премьер Гройсман отметил, что в 2016 году инвестиции в капитал увеличились на 16,4%

Владимир Гройсман

Капитальные инвестиции выросли за прошлый год более чем на 16%. Как передает корреспондент ЛІГА.net, об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Уровень до такого же периода аналогичного прошлого года - мы имеем 16,4% роста инвестиций в капитал. За второе полугодие 2016 года удалось обеспечить экономический рост на 2,2 % по сравнению с прошлым, 2015 годом. В четвертом квартале 2016 года Украина показала экономический рост в 4,7% ВВП", - сказал он.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 г. составил $3,8 млрд, что почти вдвое превысило показатель 2015 г.