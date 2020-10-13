Карантин залишив без роботи пів мільйона українців

З початку карантину, з 12 березня, по 9 жовтня, статус безробітного отримали 525 тис. людей.

Цей показник на 53% більший, ніж торік за такий самий період, повідомляють у Державному центрі зайнятості у відповідь на запит "Радіо Свобода".

"Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8- 2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38%", - йдеться у повідомленні.

У базі Центру зареєстровано 67 тис. вакансій - на 34% менше, ніж на цю ж дату минулого року.

"Станом на 12 жовтня на одну вакансію претендувало шестеро безробітних (на відповідну дату минулого року - 3 особи)", - зазначають у Центрі зайнятості.

Однак за період карантину за сприяння ДЦЗ 342 тис. українців знайшли роботу.

За даними Держстату, у другому кварталі 2020-го без роботи залишилися 1,7 млн українців. Дані не враховують тимчасово окупованих територій.