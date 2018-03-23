Катар и Украина отказались от двойного налогообложения

Министерство финансов отмечает, что подписание соглашения позволит предотвратить уклонение от уплаты налогов и предупредить двойное налогообложение на территории Украины и Катара. Об этом сообщила пресс- служба ведомства. Это сообщение последовало сразу за сообщением о безвизовом режиме с Государством Катар.

Соглашение было подписано Павлом Климкиным и министром финансов Государства Катар Али Аль-Эмади. Данное событие состоялось в рамках поездки Президента Украины Петра Порошенко в Катар сообщает Униан.

В сообщении пресс-службы говорится: "Заключение Соглашения и Протокола к нему направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которое возникает на территориях обеих стран. Это будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Государством Катар в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства".

Кроме того, Минфин отметил, что подписание соглашения позволит предотвратить уклонение от уплаты налогов, устранить налоговую дискриминацию, создать механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Катара, обеспечить обмен налоговой информацией.

Напомним, Украина и Нидерланды внесли изменения в Конвенцию между странами об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество. Документ изменил схему налогообложения некоторых доходов и упростил обмен данными между налоговыми службами стран, а также устранил возможность двойного налогообложения.