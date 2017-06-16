Казахстан заинтересован в украинских самолетах Ан-148 и Ан-158, - Зубко

Будет разработан план мероприятий по обеспечению авиакомпаний и заинтересованных структур Республики Казахстан региональными реактивными пассажирскими самолетами Ан-148 и Ан-158, а также - по предоставлению услуг по авиаперевозкам сверхтяжелых и крупногабаритных грузов.

Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам XIII заседания совместной Межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

По его словам, Украина предложила Казахстану поставки нового вертолетного двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В, а также - возможности осуществления капитального ремонта двигателей семейства Д-36 и двигателей ТВ3-117.

"Достигнута договоренность активизировать взаимодействие ГК "Укрспецэкспорт" и ООО "Казахстанская авиационная промышленность" по созданию на базе Авиационно-технического центра в Астане сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов семейства "Антонов". Планируем завершить согласование проекта Соглашения между КМУ и Правительством Казахстана о производственной кооперации в авиастроении и подготовить ее к подписанию", - подчеркнул Геннадий Зубко.

По его словам, имеет перспективы развитие двусторонних отношений в сфере исследования и использования космического пространства. "Договорились поддержать сотрудничество в рамках украинско-казахстанской рабочей группы по созданию космического ракетного комплекса на базе ракеты-носителя легкого класса", - отметил Вице-премьер-министр.

Он отметил важность усиления двустороннего сотрудничества в судостроении. Речь идет, в частности, о проектировании, строительстве и оснащении кораблей и катеров РК. Геннадий Зубко отметил, что Украина готова предложить концепцию и поставить оборудование для организации охраны морской линии Республики Казахстан.

ПРЕСС-СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА УКРАИНЫ

Кабінет Міністрів України

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