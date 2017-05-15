Каждое четвертое аптечное учреждение участвует в программе "Доступные лекарства"

Каждое четвертое аптечное учреждение участвует в правительственной программе по возмещению стоимости лекарственных средств "Доступные лекарства", в целом по Украине к программе присоединилось около 5 тыс. аптек, сообщил вице-премьер по вопросам социальной политики Павел Розенко на селекторном совещании в понедельник.

"На сегодня около 5 тыс. аптек принимает участие в программе "Доступные лекарства", что в два раза больше, чем три недели назад. Темпы привлечения аптечных учреждений достаточно высокие. Фактически каждое четвертое аптечное учреждение является участником этой программы", - отметил он.

Кроме того, П.Розенко сообщил, что на сегодня количество рецептов, по которым возмещена стоимость лексредств, составляет более 730 тыс., количество лиц, получившим препараты с начала программы, - около 700 тыс. лиц.

Комментируя качество лекарственных средств, он отметил, что заявления о том, что в перечень препаратов по программе реимбурсации входят самые дешевые и неэффективные, не соответствуют действительности.

"К сожалению, очень часто врачи сами уговаривают пациентов не приобретать бесплатные лекарства, аргументируя это тем, что могут выписать лучшие препараты. На сегодня есть много заинтересованных лиц в том, чтобы продавать конкретные препараты. Правительство утвердило перечень лекарственных средств из 157 препаратов. Они все качественные и лечат пациентов", - заявил вице-премьер.

Как сообщил, в свою очередь, замминистра здравоохранения Роман Илык, все препараты из перечня рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Комментируя отсутствие комбинированных препаратов в программе "Доступные лекарства", он отметил, что ВОЗ не рекомендует использование дорогостоящих комбинированных препаратов.

"В перечне нет и не будет дорогостоящих комбинированных препаратов - два в одном, три в одном, но ту силу действия можно скомбинировать ", - сказал Р.Илык.

По его словам, за время действия программы потребление входящих в перечень препаратов увеличилось в 2,5 раза.

"Отдельные фармпроизводители не рассчитали свои мощности, чтобы обеспечить, как минимум, по 12 позициям необходимый объем лекарств", - сказал замминистра здравоохранения.