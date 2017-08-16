Каждому украинцу содержание нардепов обходится не дешево

Содержание всего аппарата Верховной рады обходится каждому украинцу, который официально трудоустроен и платит налоги, 72 гривны в год. Об этом говорится в исследовании "Слова и Дела".

Так, на содержание каждого депутат Верховной Рады из государственного бюджета Украины выделяется 84,5 тысячи гривен в месяц. В эту сумму входит зарплата избранника и их помощников, аренда жилья и помещения для приема граждан, проезд по стране, телефонная связь, командировки помощников, а также канцтовары.

Месячное содержание одного депутата равно услугам 14 учителей или 17 врачей.

Всего же зарплатный фонд Верховной Рады в этом году составил 548,4 млн гривен: 416,4 млн гривен направляется на заработные платы, 75,5 на доплаты и надбавки, 29,2 млн на материальную помощь нардепам, 27,3 млн на премии за хорошую работу и 2,2 млн гривен на командировки по Украине.

Еще 110,7 млн бюджетных гривен обходится содержание административных зданий парламента. Коммуналка - 39,3 млн гривен. Содержание депутатских автомобилей обходится еще 50 миллионов гривен.