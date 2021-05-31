КБ "Південне" уклало контракт з європейською компанією ISILaunch із виведення на орбіту "Січ-2-30"

Конструкторське бюро (КБ) "Південне" ім. Янгеля уклало контракт з європейською компанією ISILaunch (Нідерланди) з виведення на орбіту космічного апарату "Січ-2-30 (2-1)", повідомив віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на сторінці у Facebook у понеділок.

"Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9. Саме ISILaunch має відповідну угоду з цією американською компанією, якою уповноважена на продаж послуг з виведення супутнього корисного навантаження на даному ракетоносію та надання відповідних інжинірингових послуг та матеріальної частини", - зазначив він.

За його словами, дотепер уже здійснено авансовий платіж.

"Запуск космічного апарата планується здійснити в грудні 2021 року (резерв - січень 2022 року). Утім, маю надію, що це станеться саме в рік 30-річчя Незалежності України і завдання президента України Володимира Зеленського буде виконане", - написав Уруський.

Він також зазначив, що наразі КБ "Південне" разом із Національним центром управління та випробувань космічних засобів здійснює всі необхідні роботи з підготовки до запуску "Січ-2-30" і підготовки наземного сегмента.

"Запуск і подальше використання даного супутника дадуть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони", - додав віце-прем'єр.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України у квітні 2021 року визначив держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля замовником робіт із забезпечення запуску космічного апарату дистанційного зондування землі (ДЗЗ) "Січ-2-1" і його страховки.

У документах зазначено, що "Січ-2-1" планується включити до європейської програми ДЗЗ Copernicus, а інтервал просторової розрізненості 5-10 м широко затребуваний у народному господарстві. Прямий економічний ефект очікується завдяки продажу комерційним структурам щоонайменше150 тис. кв. км і оцінюється в $5 млн на рік тільки за рахунок даних, отриманих з України.