Керівника порту "Чорноморськ" викрили у вимаганні $250 тис. хабаря

САП і НАБУ викрили керівника ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськпід час одержання неправомірної вигоди в розмірі 250 тис. доларів.

"Керівник державного підприємства вимагав гроші за узгодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, в комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів. Ця компанія вела переговори з приватними інвесторами. Однак їх залучення вимагало узгодження комітету кредиторів. Тому коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за "лояльність", оцінивши її в $250 тис", - повідомляється на сайті Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, справу про банкрутство згаданої компанії розглядається в одному з господарських судів. "Схвалення плану санації за умови затвердження його судом надало б можливість компанії-інвестору, у представника якої вимагали неправомірну вигоду, відновити господарську діяльність на території порту", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що керівник підприємства діяв за посередництвом представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав неправомірну вигоду для подальшої передачі чиновнику, і також був затриманий.

Раніше президента Національної аграрної академії спіймали на хабарі елітним позашляховиком.

Напередодні генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила про результати боротьби з корупцією за вісім місяців свого перебування на посаді. За її словами, щодня правоохоронці викривають в середньому 44 корупційних правопорушення.

Вона також зазначила, що кількість направлених до суду справ збільшилася на 40%. Але не повідомила, чи збільшилася кількість обвинувальних вироків.

Крім того, зазвичай справи відкривають проти дрібних правопорушників, при цьому корупцію на найвищому рівні, серед свого найближчого оточення, президент Володимир Зеленський вважає за краще не помічати.

Facebook/Cпеціалізована антикорупційна прокуратура