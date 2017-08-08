Кернес оправдывается

Одиозный мэр Харькова распродал все свои активы. Свои действия он объяснил тем, что его активы могли быть конфискованы. Об этом Кернес сообщил во время эфира на телеканале "Zik".



В частности, Кернес обратил внимание общественности на то, что, будучи секретарем харьковского горсовета, все свои заработанные средства он направляет в детские хосписы, учреждения здравоохранения. Одним словом, поддерживает малоимущие слои населения и помогает деньгами тем, кто в них нуждается.

Также мэр Харькова уточнил, что заправляет личное авто на собственные финансовые средства.

Примечательно, что Кернес предоставил заинтересованным органам подробную декларацию. В ней нашли отражение не только его материальные ценности, но и множество других активов.