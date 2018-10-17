КГГА: В городе запущены все котельные, горячая вода подается в дома киевлян

В Киеве возобновили работу все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа. Пока поставки теплоносителя восстановлена в полном объеме, и продолжается ликвидация повреждений теплосетей, которые произошли во время запуска горячей воды. Ежесуточно коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" устраняет более 40 повреждений. Об этом сегодня заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время инспекции ремонтных работе на улице Кирилловской, 105.

"Сейчас в работе аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" более 120 повреждений сетей, поэтому в некоторых домах может быть временно отсутствует горячее водоснабжение, пока ремонтные работы не будут завершены. Всего работает 34 аварийно-восстановительные бригады", - пояснил Петр Пантелеев.

Он проверил, в частности, работы на улице Кирилловской, где поврежден участок теплосети диаметром 300 мм, которая была проложена еще в 1964 году.

"Больше всего повреждений имеем в Подольском и Оболонском районах. Напомню, длительное время часть теплосетей находилась без теплоносителя, что способствовало повышенной коррозии. Поэтому во время запуска горячей воды возникли дополнительные повреждения. "Киевтеплоэнерго" сейчас их ликвидирует и выйдет на плановое и стабильное снабжение услуг", - сказал представитель КГГА.