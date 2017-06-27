Хакерская атака в Украине: киберполиция дала советы, что делать

Киберполиция рекомендует, в случае выявления нарушений в работе компьютеров, работающих в компьютерных сетях, немедленно отсоединить их от сетей

В Департамент киберполиции Нацполиции поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. Об этом сообщил у себя в Facebook cпикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Это обращения как от государственных, так и частных учреждений. В частности, и от одного из мобильных операторов", - отметил Тракало.

По его словам, аналогичные сообщения поступают и в региональные представительства департамента киберполиции.

"Сообщение о вмешательстве в работу персональных компьютеров продолжают поступать. Все они фиксируются. После получения таких обращений - на место выезжают специалисты департамента киберполиции и других профильных служб, работающих над противодействием распространения вируса, а также ликвидацией его последствий", - сказала Тракало.

По предварительной информации, произошло вмешательство в функционирование компьютерных сетей путем распространения вредоносного программного обеспечения, которое использует недавно обнаруженные уязвимости ОС Windows, а именно протокола SMB.

"Киберполиция советует, в случае выявления нарушений в работе компьютеров, работающих в компьютерных сетях, немедленно отсоединить их от сетей (как сети Интернет, так и внутренней сети)", - подчеркнул Тракало.

С целью предотвращения случаев несанкционированного вмешательства в работу (в зависимости от версии Windows) установить патчи с официального ресурсукомпании Microsoft.

"Кроме того, нужно убедиться, что на всех компьютерных системах установлено антивирусное программное обеспечение функционирует должным образом и использует актуальные базы вирусных сигнатур. При необходимости нужно установить и обновить антивирусное программное обеспечение", - отметил Тракало.

По его словам, для уменьшения риска заражения, следует внимательно относиться ко всей электронной корреспонденции, не загружать и не открывать приложения в письмах, которые присланные из неизвестных адресов.

"В случае получения письма с известной адреса, который вызывает подозрение относительно его содержания, - связаться с отправителем и подтвердить факт отправки письма. Сделать резервные копии всех критически важных данных", - сказал Тракало. Источник: ЛІГА.net

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