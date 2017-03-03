Харьковский тракторный возобновляет выпуск бронетранспортеров

Предприятия "Укроборонпрома" будут работать на оборону страны в три смены.

На Харьковском тракторном заводе планируется возобновить выпуск бронетранспортеров МТ-ЛБ.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко, находясь с рабочей поездкой на предприятии.

"На днях утвержден государственный оборонный заказ на 2017 год. Там есть работа и для им. Малышева, и для Львовского, и для Николаевского, и для Киевского, и для Житомирского бронетанковых заводов… Приятная новость: там есть заказ и для Харьковского тракторного. Давайте будем начинать восстанавливать наше спецпроизводство. Потому что наши МТ-ЛБ очень хорошо зарекомендовали себя во время обороны государства. Никто кроме вас, людей, которые имеют институционную память, быстро наладить это производство не может. И мы не дали разворовать оборудование, мы не дали украсть документацию. Принципиальное задача для нас - восстановить производство", - сказал глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что работа на "Укроборонпром" уже позволила другим предприятиям, в частности, в Харькове заводу им.Малышева изменить к лучшему свою экономическую ситуацию.

"Я поставил два с половиной года тому назад задачу: предприятия "Укроборонпрома" будут работать на оборону страны в три смены. Заедьте сейчас на завод Малышева. Посмотрите, как изменилась ситуация. Люди впервые за многие годы получают заработную плату, имеют четкую производственную программу", - сказал Президент.

Легкий плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ, созданный для транспортировки людей и грузов, выпускали на ХТЗ в советское время. Позже на шасси этой машины Харьковским тракторным заводом был разработан и выпускался гражданский вездеход ХТЗ-3Н.

Как сообщалось ранее, на Львовском бронетанковом заводе остановили выпуск бронеавтомобилей "Дозор-Б".

Источник: ukrinform.ua

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