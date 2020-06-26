Херсонський порт офіційно передали в концесію: Що це означає

У п'ятницю, 26 червня, в концесію було передано Херсонський морський торговельний порт, а компанію-концесіонера зобов'язали інвестувати у розвиток об'єкту сотні мільйонів гривень. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Telegram.

"Перший концесійний договір морського порту укладено. Сьогодні у присутності Президента передано в концесію перший масштабний об'єкт в Україні - Херсонський морський торговельний порт", - зазначив міністр.

За словами Криклія, передача порту в тимчасову експлуатацію ТОВ "Рисоіл- Херсон" дозволить зберегти та створити робочі місця, а також покращити добробут міста і регіону. Крім цього, додав міністр, це створить сприятливі умови для зростання економіки.

"Компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн. Ще понад 18 млн буде вкладено в місцеву інфраструктуру. Концесія укладена на 30 років, але вже у 2030-му концесіонер зобов'язується забезпечити обсяги перевалки вантажів порту на рівні не менше 1,36 млн тонн", - пояснив Криклій.

Крім цього, "Рисоіл-Херсон" проспівфінансує капремонт дороги на шляху до порту та новий майданчик для стоянки вантажівок на в'їзді до міста.

Нагадаємо, у травні Верховний суд України скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду та дозволив продовжити концесію Херсонського морського порту.

Західна iнформаційна корпорація

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